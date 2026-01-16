Na podstawie danych z raportu NFZ można wstępnie oszacować, że ok. 1,285 mln osób w Polsce zmaga się z depresją.

Koszty leczenia depresji rosną. Co mówią nowe dane NFZ?

Wzrost świadczeń dla osób z rozpoznaniem głównym depresji odnotowano w okresie 2013-2024. W 2024 r. łączna wartość tych świadczeń wyniosła 212,7 mln zł. Z tej puli kosztów 130,7 mln zł dotyczyło hospitalizacji na oddziałach psychiatrycznych. Trend spadkowy wartości świadczeń był widoczny w latach pandemii Covid-19, a w kolejnych latach ponownie rósł.

W 2024 r. łączna wartość refundacji osiągnęła poziom 464 mln zł. Same koszty świadczeń realizowanych w oddziałach psychiatrycznych wyniosły 270,2 mln zł (tylko za 2024 r.).

Coraz więcej pacjentów przyjmuje leki przeciwdepresyjne

Od 2013 r. do 2024 r. odnotowano aż 97-procentowy wzrost liczby pacjentów korzystających z refundowanych leków przeciwdepresyjnych. W 2024 r. była to grupa 1884,1 tys. pacjentów, a sam koszt refundacji leków osiągnął poziom 290,2 mln zł. W ostatnich latach wydłużył się także okres hospitalizacji pacjentów z diagnozą depresji.