Reklama

Rosną systemowe koszty leczenia depresji. NFZ pokazało statystyki

W latach 2013-2024 zanotowano widoczny wzrost świadczeń dla pacjentów z diagnozą depresji. Portal rynekzdrowia.pl analizuje statystyki NFZ m.in. pod kątem kosztów refundacji leków. Co pokazują dane o pacjentach z depresją?

Publikacja: 16.01.2026 15:07

W 2024 r. wartość świadczeń NFZ dla pacjentów z rozpoznaniem głównym depresji wyniosła 212,7 mln zł

W 2024 r. wartość świadczeń NFZ dla pacjentów z rozpoznaniem głównym depresji wyniosła 212,7 mln zł

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Na podstawie danych z raportu NFZ można wstępnie oszacować, że ok. 1,285 mln osób w Polsce zmaga się z depresją. 

Koszty leczenia depresji rosną. Co mówią nowe dane NFZ?

Wzrost świadczeń dla osób z rozpoznaniem głównym depresji odnotowano w okresie 2013-2024. W 2024 r. łączna wartość tych świadczeń wyniosła 212,7 mln zł. Z tej puli kosztów 130,7 mln zł dotyczyło hospitalizacji na oddziałach psychiatrycznych. Trend spadkowy wartości świadczeń był widoczny w latach pandemii Covid-19, a w kolejnych latach ponownie rósł.

W 2024 r. łączna wartość refundacji osiągnęła poziom 464 mln zł. Same koszty świadczeń realizowanych w oddziałach psychiatrycznych wyniosły 270,2 mln zł (tylko za 2024 r.).

Coraz więcej pacjentów przyjmuje leki przeciwdepresyjne

Od 2013 r. do 2024 r. odnotowano aż 97-procentowy wzrost liczby pacjentów korzystających z refundowanych leków przeciwdepresyjnych. W 2024 r. była to grupa 1884,1 tys. pacjentów, a sam koszt refundacji leków osiągnął poziom 290,2 mln zł. W ostatnich latach wydłużył się także okres hospitalizacji pacjentów z diagnozą depresji.

Czytaj więcej

Psychiatra: Ludzie stają się patologicznie normalni. Nie mają czasu na myślenie
Plus Minus
Psychiatra: Ludzie stają się patologicznie normalni. Nie mają czasu na myślenie
Reklama
Reklama

Ostatnie statystyki potwierdzają, że refundowane leki przeciwdepresyjne bierze coraz więcej osób poniżej 18. roku życia (88,4 tys. pacjentów w 2024 r.).

„(...) najbardziej narażone na rozwój zaburzeń depresyjnych są dzieci i młodzież oraz seniorzy (...). To wyzwanie nie tylko kliniczne, ale także systemowe, ponieważ pamiętajmy, że obie te populacje są w wielu obszarach dyskryminowane, jeśli chodzi o dostęp do systemu wsparcia psychiatrycznego” – wyjaśnia na łamach portalu rynekzdrowia.pl dr Anna Depukat, członkini Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy ministrze zdrowia.

Czytaj więcej: Pacjent zostaje na oddziale, bo tak się bardziej opłaca? Co dane NFZ mówią o leczeniu depresji w Polsce

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Depresja Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) Leki
W elektronicznej dokumentacji medycznej wypełnianej przez ratowników pojawiają się znaki zapytania
Zdrowie
System dla ratowników medycznych ze znakami zapytania. Trwają prace nad „szybką aktualizacją”
Neuroliza, kriolezja i termolezja są refundowane w ramach leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalis
Zdrowie
Nawet 3 tys. zł za godzinę pracy? Wyższe stawki za leczenie bólu wzbudzają kontrowersje
Podwyżka płacy minimalnej wiąże się z niższym wskaźnikiem nadciśnienia tętniczego w ciąży. Zaskakują
Zdrowie
Podwyżka płacy minimalnej wiąże się z niższym wskaźnikiem nadciśnienia tętniczego w ciąży. Zaskakujące dane
W 2025 r. pogotowie było wzywane 5 mln razy. Karetki wyjechały do 3,4 mln zgłoszeń
Zdrowie
Do tych zgłoszeń karetki wyjeżdżają najczęściej. Ratownicy apelują do pacjentów
Bez IKP lub aplikacji skorzystanie z Centralnej e-Rejestracji może nie być proste
Zdrowie
Wielka zmiana w przychodniach od 1 stycznia. Teoria kontra praktyka
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama