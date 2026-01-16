Aktualizacja: 16.01.2026 15:30 Publikacja: 16.01.2026 15:07
W 2024 r. wartość świadczeń NFZ dla pacjentów z rozpoznaniem głównym depresji wyniosła 212,7 mln zł
Foto: Adobe Stock
Na podstawie danych z raportu NFZ można wstępnie oszacować, że ok. 1,285 mln osób w Polsce zmaga się z depresją.
Wzrost świadczeń dla osób z rozpoznaniem głównym depresji odnotowano w okresie 2013-2024. W 2024 r. łączna wartość tych świadczeń wyniosła 212,7 mln zł. Z tej puli kosztów 130,7 mln zł dotyczyło hospitalizacji na oddziałach psychiatrycznych. Trend spadkowy wartości świadczeń był widoczny w latach pandemii Covid-19, a w kolejnych latach ponownie rósł.
W 2024 r. łączna wartość refundacji osiągnęła poziom 464 mln zł. Same koszty świadczeń realizowanych w oddziałach psychiatrycznych wyniosły 270,2 mln zł (tylko za 2024 r.).
Od 2013 r. do 2024 r. odnotowano aż 97-procentowy wzrost liczby pacjentów korzystających z refundowanych leków przeciwdepresyjnych. W 2024 r. była to grupa 1884,1 tys. pacjentów, a sam koszt refundacji leków osiągnął poziom 290,2 mln zł. W ostatnich latach wydłużył się także okres hospitalizacji pacjentów z diagnozą depresji.
Czytaj więcej
Ludzie przychodzą do lekarza jak do mechanika. Mają oczekiwanie: „Napraw mnie” - mówi dr. hab. Sł...
Ostatnie statystyki potwierdzają, że refundowane leki przeciwdepresyjne bierze coraz więcej osób poniżej 18. roku życia (88,4 tys. pacjentów w 2024 r.).
„(...) najbardziej narażone na rozwój zaburzeń depresyjnych są dzieci i młodzież oraz seniorzy (...). To wyzwanie nie tylko kliniczne, ale także systemowe, ponieważ pamiętajmy, że obie te populacje są w wielu obszarach dyskryminowane, jeśli chodzi o dostęp do systemu wsparcia psychiatrycznego” – wyjaśnia na łamach portalu rynekzdrowia.pl dr Anna Depukat, członkini Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy ministrze zdrowia.
Czytaj więcej: Pacjent zostaje na oddziale, bo tak się bardziej opłaca? Co dane NFZ mówią o leczeniu depresji w Polsce
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od nowego roku zespoły ratownictwa medycznego wypełniają dokumentację medyczną pacjenta tylko elektronicznie. Sy...
Agencja Oceny Technologii Medycznych zarekomendowała podwyższenia wyceny trzech metod walki z bólem – neurolizy,...
Czy zmiana płacy minimalnej może mieć związek z nadciśnieniem ciążowym? Analiza danych z USA pozwoliła policzyć...
W 2025 r. Polacy wzywali pogotowie 5 mln razy. Nie każdy przypadek dyspozytorzy uznali za zasadny. Karetki wyjec...
Dla osób, które nie używają Internetowego Konta Pacjenta lub aplikacji, skorzystanie z Centralnej e-Rejestracji...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas