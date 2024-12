To jednak nie koniec programu "Profilaktyka 40 Plus". Do kiedy będzie można skorzystać?

Przypomnijmy, iż w ramach programu „Profilaktyka 40 Plus” pacjentom po czterdziestym roku życia przysługuje pakiet badań w kierunku najpopularniejszych chorób dotykających Polaków od piątej dekady życia. Badania pozwalają oznaczyć czynniki ryzyka chorób lub wykryć ich objawy na wczesnym etapie, co ma znacznie przyspieszyć diagnostykę.

W lipcu Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o przedłużeniu programu do końca grudnia 2024 roku. Po tej dacie miał nie być kontynuowany. W ubiegłym tygodniu minister zdrowia, Izabela Leszczyna, zapowiedziała jednak, że program badań profilaktycznych 40 plus zostanie przedłużony do czas wprowadzenia nowego programu. Docelowo resort zdrowia chce zastąpić program 40 plus programem, w którym pacjent nie zostanie sam z uzyskanymi wynikami badań. - Chcę, żeby program był taki, aby lekarz rodzinny widział te wyniki i, jeśli nie będą zadowalające, koordynator z POZ dzwoniłby do pacjenta i umawiał na wizytę - podkreśliła.

Program „Profilaktyka 40 Plus”. Dla kogo?

Program „Profilaktyka 40 Plus” to pakiet bezpłatnych badań profilaktycznych skierowanych do osób, które:

ukończyły 40. rok życia;

nie korzystały jeszcze z programu lub skorzystały z niego raz, ale od czasu pierwszego badania z pakietu minął przynajmniej rok;

wypełniły ankietę dotyczącą stanu zdrowia potrzebną do wzięcia udziału w programie (w przychodni POZ biorącej udział w programie, na swoim Internetowym Koncie Pacjenta – IKP lub w aplikacji mojeIKP).