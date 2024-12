Program 40 plus umożliwia każdemu pacjentowi powyżej 40. roku życia uzyskanie skierowania na badania profilaktyczne, które mają sprawdzić jego ogólny stan zdrowia. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem program zakończy się 31 grudnia.



Izabela Leszczyna zapowiada program, który zastąpi program Profilaktyka 40 plus. Na czym będzie polegał

- Program ma się skończyć, natomiast znowu – to że się kończy pilotaż, to nie znaczy, że nie będzie nic w zamian. Nic się nie zmieni dla pacjentów. Dopóki nie wprowadzimy nowego programu, program 40 plus będzie. Do końca tygodnia ukaże się rozporządzenie, które ten program przedłuży. Teraz rozmawiamy czy to przedłużenie będzie na trzy, czy cztery miesiące – powiedziała w rozmowie z RMF Leszczyna.



Jak dodała docelowo resort zdrowia chce zastąpić program 40 plus programem, w którym pacjent nie zostanie sam z uzyskanymi wynikami badań. - Chcę, żeby program był taki, aby lekarz rodzinny widział te wyniki i, jeśli nie będą zadowalające, koordynator z POZ dzwoniłby do pacjenta i umawiał na wizytę - podkreśliła.



Będzie zakaz palenia na balkonach i sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych? Izabela Leszczyna jest „za”

Leszczynę pytano też m.in. co z przepisami zakazującymi palenia na balkonach. - Jak mówię o tym, żeby nie było alkoholu na stacjach benzynowych, dostaje tysiące listów, które mówią o wolnościach obywatelskich. Gdy mowa o zakazie palenia papierosów na balkonach, dostajemy takie same listy - stwierdziła minister zdrowia.