Reforma szpitali. Projekt trafi do ponownych konsultacji

Reforma szpitali, a dokładniej nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych już dwukrotnie spadła z obrad rządu. Rada Ministrów miała zająć się projektem autorstwa Ministerstwa Zdrowia pierwotnie 5, a następnie 13 listopada. Proponowane zapisy ustawy budziły jednak kolejne kontrowersje – najpierw związane z kryteriami decydującymi o likwidacji porodówek, a późnej odnośnie do przepisów dotyczących możliwości łączenia szpitali, w tym publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) ze spółkami kapitałowymi, co zdaniem części polityków mogło prowadzić do prywatyzacji.

„Jeszcze jedno okrążenie”

Na skutek pojawiającej się krytyki resort zdrowia zmodyfikował przepisy dotyczące kwalifikacji oddziałów położniczych do sieci szpitali, wskazując, że decyzje w tym zakresie będą podejmować zespoły wojewódzkie złożone z wojewody, wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie położnictwa i przedstawicieli organów założycielskich szpitali. Możliwość łączenia SP ZOZ ze spółkami kapitałowymi została zaś usunięta z projektu ustawy.

Przedstawione zmiany miały zyskać poparcie całej Rady Ministrów. - Jednak ponieważ ten projekt znacząco różni się po zmianach sugerowanych przez Lewicę, a także przez PSL, podjęłam decyzję o skierowaniu go jeszcze raz do konsultacji społecznych. Nie rezygnujemy, robimy jeszcze jedno okrążenie - poinformowała w programie „Graffiti” na antenie Polsat News minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Związkowcy boją się redukcji etatów

Zmiany w szpitalnictwie były jednym z tematów środowego posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. W jego obradach uczestniczą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, pracodawcy i strona społeczna.