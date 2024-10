Taki wymóg zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie opakowań niektórych napojów spirytusowych. 4 października dokument został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Aby przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje spirytusowe do 200 ml w innych, niż butelki i puszki opakowaniach, nie ponieśli strat finansowych, produkty wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, będą mogły pozostać na rynku przez kolejne 30 dni.

Reklama

Czytaj więcej Komentarze Joanna Ćwiek-Świdecka: Jak zwalczać alkoholizm. Gawędy Izabeli Leszczyny Samo mówienie o tym, że trzeba walczyć z alkoholizmem, nie spowoduje, że Polacy zaczną pić mniej. Ale konkretnych działań Ministerstwa Zdrowia kierowanego przez Izabelę Leszczynę nie widać – choć słyszymy o nich od miesięcy.

Ministerstwo Rolnictwa: Opakowanie z alkoholem nie może wprowadzać konsumenta w błąd

Jest to odpowiedź na pojawienie się w sklepach alkoholu w saszetkach, łudząco przypominających produkty spożywcze dla dzieci (np. musy owocowe). Resort rolnictwa uznał, że konieczne jest uregulowanie zasad dotyczących opakowań dla niektórych napojów spirytusowych, tak aby ich wygląd nie wprowadzał konsumentów w błąd.

Podkreślmy, że na użycie do napojów spirytusowych opakowań jak do musów owocowych, pozwalają przepisy unijne. Wskazuje się bowiem, że do opakowania takich napojów mogą zostać wykorzystane niesprecyzowane bliżej opakowania ochronne. Poza tym możliwe jest użycie kartonów, pudełek, pojemników i butelek.