Joanna Ćwiek-Świdecka: Jak zwalczać alkoholizm. Gawędy Izabeli Leszczyny

Wielomiesięczne opowieści o planowanych działaniach

Ministra Leszczyna o pomysłach walki z alkoholizmem (podobnie jak z jednorazowymi e-papierosami) opowiada od miesięcy. Mówi, że trzeba zrobić porządek z „małpkami”, podwyższając poprzez akcyzę ich cenę, zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych między 22.00 a 6 rano czy ograniczyć promocje w marketach w rodzaju 6+6, czyli zachęcającej do kupowania dużej ilości alkoholu po promocyjnej cenie.

Projekt regulujący te kwestie miał pojawić się po wakacjach, ale wciąż go nie ma. Jest za to afera z alkotubkami wyglądającymi niemal tak samo atrakcyjnie jak owocowe musy dla dzieci. Co pokazuje, że potrzeba uregulowania sprawy sprzedaży alkoholu jest paląca, bo producenci sięgają po coraz to nowe sposoby zachęcające do zakupów. Samo mówienie o tym z pewnością nie wystarczy.