Będzie ostrzejsza kara za napaść na lekarza lub ratownika medycznego

Projektowana nowelizacja przewiduje wprowadzenie art. 222 par. 1a, zgodnie, z którym, jeżeli sprawca czynu naraża funkcjonariusza publicznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektowanej nowelizacji „decyzja o zmianie przepisów wynika z faktu, że w ostatnich latach nasiliły się przypadki agresji wobec funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, strażaków czy ratowników medycznych”. Resort wskazuje, że zmiany mają na celu zwiększenie ochrony funkcjonariuszy publicznych oraz osób, które – choć nie posiadają formalnego statusu funkcjonariusza – narażają swoje zdrowie i życie w celu ochrony porządku publicznego i ratowania innych ludzi.



Za naruszenie nietykalności najczęściej wymierzana jest grzywna

„Projektowane zmiany wpisują się w aktualne tendencje w doktrynie prawa karnego, zgodnie z którymi ochrona osób narażonych na agresję w związku z pełnieniem swoich funkcji powinna być priorytetem państwa. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie podkreślano, że atak na funkcjonariusza publicznego stanowi atak na autorytet państwa” - wskazuje resort sprawiedliwości.



Z danych Ministerstwa przytoczonych w Ocenie Skutków Regulacji, wynika, że w latach 2015 – 2024 liczba skazań osób dorosłych na podstawie art. 222 k.k., czyli za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, kształtowała się na poziomie ok. 1,8 tys. – 3,2 tys. rocznie, a liczba postępowań wszczętych w tej sprawie wynosiła ok. 2,4 tys. – 3,5 tys. rocznie. W zeszłym roku za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego skazano 1 765 osób – 351 osób na karę pozbawienia wolności, czyli więzienie, 697 na karę ograniczenia wolności, a 714 osób otrzymało grzywny.

W latach 2021 – 2024 najczęściej wymierzaną karą była kara grzywny - zastosowano ją w ok. 39-43 proc. przypadków - oraz kara ograniczenia wolności, która stanowiła ok. 35-39 proc. wszystkich skazań. Kara więzienia dotyczyła jedynie ok. 20-24 proc. skazanych. „Warto wskazać, że kara ograniczenia bądź pozbawienia wolności w wymiarze powyżej dwóch lat była zastosowana jedynie kilkukrotnie w całym okresie 2021-2024” – wskazano w OSR.