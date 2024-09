Rusza nowy program w szkołach. Minister edukacji i minister zdrowia apelują

Od 1 września 2024 r. dostęp do szczepionek przeciw HPV mają chłopcy i dziewczęta od 9 do 14 roku życia. Szczepienia przeciw HPV w ramach programu podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między tymi dawkami w programie wynosi od 6 do 12 miesięcy.

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka razem z minister zdrowia Izabelą Leszczyną zaapelowały do szkół, by dyrektorzy włączyli się w akcję dobrowolnych szczepień. - Wraz z Minister Zdrowia Izabelą Leszczyną wystosowałyśmy list do dyrektorek i dyrektorów szkół, z prośbą o włączenie się w wielką akcję szczepień przeciw HPV. Apelujemy także do rodziców, by zapisywali swoje dzieci na bezpłatne i bezpieczne szczepienia, które będą się odbywać w szkołach - powiedziała minister Nowacka podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Szczepienie przeciwko HPV w szkole

Barbara Nowacka zaznaczyła, że za zgodą rodziców szczepienie może odbyć się w szkole. Rodzice, muszą złożyć podpisany formularz zgody na szczepienie do dyrektora szkoły. Nie będzie potrzebne skierowanie ani wizyta w przychodni. - Rodzice nie będą musieli tracić czasu, żeby pójść do przychodni POZ, żeby tam zaszczepić dziecko, które będzie mogło zostać zaszczepione w bezpiecznych warunkach szkolnych – podkreśliła minister.

Izabela Leszczyna wyjaśniła z kolei, że dyrektor szkoły, z której uczniowie chcą się zaszczepić powinien skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i umówić termin szczepienia. W zlokalizowaniu właściwej przychodni pomoże dyrektorowi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Co ważne, rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia dziecka w szkole. „Decyzja ta pozostaje w gestii dyrektora szkoły i rodzica. Rodzic może też upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę” - czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia.