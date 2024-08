Zmiany przynosi projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach gwarantowanych. Przewiduje on włączenie optometrystów do państwowego systemu opieki zdrowotnej. To kolejny krok po tym, jak na mocy ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, która weszła w życie 26 marca, zawód optometrysty stał się zawodem medycznym.

Optometrysta na NFZ bez skierowania

Zmiany zmierzają do tego, by pacjenci będą mogli skorzystać z usług optometrysty w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ. W ramach swoich usług optometrysta diagnozuje wady wzroku i dobiera odpowiednią korekcję optyczną - szkła okularowe lub soczewki kontaktowe. W odróżnieniu od okulisty, optometrysta nie ma uprawnień do diagnozowania chorób oczu czy wykonywania zabiegów chirurgicznych na oczach.

Obecnie nie ma też uprawnień do wystawiania recept na szkła korekcyjne. Pacjent, który nie chce za nie płacić pełnej ceny, musi udać się lekarza okulisty. Ale wcześniej musi uzyskać do niego skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

Na wizytę u optometrysty nie potrzeba skierowania. Stąd pomysł, by optometrysta mógł badać wzrok w ramach finansowanej przez NFZ konsultacji optometrycznej. Jeśli po takim badaniu pacjenta okaże się, że jego problem nie wymaga wizyty u okulisty, optometrysta będzie mógł dobrać niezbędną korekcję i wystawić receptę na szkła lub soczewki.