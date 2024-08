mojeIKP to bezpłatna aplikacja na telefon, która daje dostęp do najważniejszych funkcji Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Do aplikacji wprowadzono nową funkcję, która pozwala sprawdzić, czy nasze ubezpieczenie w NFZ jest aktualne, a co za tym idzie, czy mamy prawo do świadczeń medycznych.



Status w eWUŚ można sprawdzić w aplikacji mojeIKP

Jak wyjaśniono na stronie pacjent.gov.pl, Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) to system, który: pozwala szybko sprawdzić prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), jest codzienne aktualizowany o informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a także potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych osób ubezpieczonych w innych państwach UE/EFTA, które mieszkają w Polsce i mają odpowiednie poświadczenie wystawione przez NFZ. Kiedy podajemy swój PESEL w rejestracji, pracownik opieki zdrowotnej sprawdza ubezpieczenie w systemie.



Od teraz swój status w eWUŚ można sprawdzić w aplikacji mojeIKP. Jak to zrobić? Po zalogowaniu trzeba przejść do sekcji e-zdrowie (na dole ekranu), kliknąć w kafelek „Ubezpieczenie zdrowotne”. Wówczas na ekranie zostanie wyświetlony jeden z dwóch komunikatów: Narodowy Fundusz Zdrowia POTWIERDZA prawo do świadczeń zdrowotnych (zielony) lub Narodowy Fundusz Zdrowia NIE POTWIERDZA prawa do świadczeń (szary).

Co zrobić, gdy system nie potwierdza ubezpieczenia?

Oto, co można zrobić, gdy system nie potwierdza ubezpieczenia:



Złóż pisemne oświadczenie