Jak sprawę komentują lekarze? - To mogą być błędy systemu. Internetowe Konto Pacjenta to nowy produkt, może być to choroba wieku dziecięcego, nie podejrzewam, żeby był to efekt działania hakerów, trudno jest to zinterpretować - stwierdził onkolog prof. Jacek Jassem w wypowiedzi dla RMF FM.

Jak zgłosić NFZ fikcyjne wizyty u lekarza

Każda osoba, która ma PESEL, może wejść na swoje Internetowe Konto Pacjenta (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta), sprawdzić swoje skierowania, historię wizyt oraz wystawionych recept, dawkowanie leków itp. RMF FM wskazuje, że jeśli pacjent odkryje przypadek świadczenia, którego nie otrzymał, może to zgłosić bezpośrednio w IKP. Po kliknięciu w "Zgłoś nieprawidłowość" trzeba wypełnić krótki formularz, ale większość pól wypełni się automatycznie danymi pacjenta, a do wyboru pozostanie rodzaj nieprawidłowości. Po kliknięciu "Wyślij". formularz trafi do właściwego oddziału NFZ, gdzie zostanie przeanalizowany.