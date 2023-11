Chodzenie w tempie 5-6 km na godzinę zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 o 24 proc.



Badacze podkreślają, że obecna strategia polegająca na zachęcaniu ludzi do częstych spacerów przynosi korzyści, to jednak należałoby również zachęcać do spacerów w szybszym tempie, co przyniosłoby jeszcze większą korzyść dla zdrowia.



Badacze zastrzegają przy tym, że na wyniki badania może wpływać to, że osoby spacerujące szybciej są zazwyczaj sprawniejsze fizycznie i ich ogólny stan zdrowia jest lepszy, co może wpływać na mniejsze zagrożenie wystąpieniem cukrzycy typu 2.