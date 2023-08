Od Włodzimierza Czarzastego zależy byt każdego posła i każdego członka w Nowej Lewicy. Jak przewodniczący ma zły humor, to kogoś może wyrzucić, a jak dobry – to przyjąć. To nie są mechanizmy demokratyczne. Rozmowa z Bogusławem Wontorem, posłem Nowej Lewicy