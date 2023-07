Ptasia grypa H5N1 u kotów w Polsce. Ministerstwo dementuje doniesienia ws. drobiu

- Wykazaliśmy jedynie, że w próbkach, które otrzymaliśmy pokarmu, które spożywały koty, w jednej z pięciu próbek możemy znaleźć tego wirusa zarówno w postaci kwasów nukleinowych (...) jak i zakaźnego wirusa. Nie oznacza to jednak, że to drób był źródłem tego zakażenia, wskazuje na to, że ta ścieżka powinna być bardzo dobrze zbadana przez odpowiednie służby - podkreślił wirusolog.