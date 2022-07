Płacimy kary za to, że rząd za wszelką cenę nie chce doprowadzić do przyspieszonych wyborów, a jednocześnie nie ma w sobie siły politycznej na tyle, by przeprowadzić kompleksowe i niezbędne zmiany - powiedział w TVN24 były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar odnosząc się do słów szefowej KE o niespełnionych przez Polskę warunków do wypłaty z Krajowego Planu Odbudowy.