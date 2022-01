- Negatywne aspekty polegają na tym, że szczep rozprzestrzenia się bardzo szybko, szybciej niż wszystkie poprzednie szczepy, które zaobserwowaliśmy. Liczba hospitalizacji wśród chorych również jest niższa - prawie trzykrotnie; według różnych danych od 2,5 do 3 razy. Tak jest w RPA czy Anglii. (...) Śmiertelność z powodu tego wirusa wśród osób przyjętych do szpitala jest również niższa o 4,17 razy - powiedział we wtorek Łogunow, cytowany przez agencję Interfax.

Naukowiec dodał, że wśród hospitalizowanych po zakażeniu Omikron liczba ciężkich przypadków również zmniejszyła się ok. 2,9 razy w przypadku RPA i o ok 70 proc. w Wielkiej Brytanii.



- Wiemy na pewno, że ten szczep (Omikron) jest mniej patogenny. Co więcej, w naszych własnych badaniach w ośrodku Gamaleia potwierdziliśmy wyniki, które widzimy u zagranicznych kolegów, że ten szczep jest mniej zabójczy dla zwierząt laboratoryjnych (…) Widzimy, że zwierzęta chorują, tracą na wadze, ale jednocześnie śmiertelność u zwierząt jest zerowa – powiedział Łogunow.

Wiceszef Ośrodka im. Nikołaja Gamalei, czyli instytucji, w której opracowano rosyjską szczepionkę Sputnik, wyjaśnił, że eksperymenty przeprowadzono na chomikach syryjskich i transgenicznych myszach z ludzkimi receptorami ACE2.

Łogunow zaznaczył, że śmiertelność z powodu zakażenia wariantem Omikron koronawirusa jest nadal znacznie wyższa niż w przypadku grypy. Śmiertelność grypy sezonowej wynosi wg WHO ok. 0,1 proc. (tzn. umiera 1 osoba na tysiąc osób, które zachorowały). W przypadku Covid-19 to 1-2 proc.