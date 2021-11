Wariant koronawirusa wykryty w Republica Południowej Afryki i Botswanie, któremu Światowa Organizacja Zdrowia przypisała grecką literę Omikron, zawiera 32 mutacje w obrębie białka tzw. kolca cząsteczki wirusa. Naukowcy obawiają się, że zaobserwowane w wariancie B.1.1.529 zmiany sprawią, iż będzie on bardziej odporny na działanie szczepionek, niż dotychczas obserwowane szczepy.

Firmy Pfizer i BioNTech prowadzą obecnie badania, które dadzą odpowiedź, czy dopuszczona do użycia szczepionka jest skuteczna przeciwko nowemu wariantowi. Zapowiedziano, że wysyłka nowej wersji, dostosowanej do nowego wariantu, może nastąpić w ciągu około 100 dni.

Poza RPA i Botswaną pojedyncze zakażenia Omikronem potwierdzono dotąd w Wielkiej Brytanii, Hongkongu, Australii, Włoszech, Izraelu, Belgii i Czechach. Badane są także przypadki z Holandii, Niemiec, Austrii i Danii.

Reagując na wykrycie nowego wariantu koronawirusa, rządy kolejnych państw wprowadzają bądź rozważają wprowadzenie obostrzeń. W sobotę władze Izraela poinformowały o wprowadzeniu zakazu wjazdu wszystkim obcokrajowcom do kraju. Izrael stał się w ten sposób pierwszym państwem, który całkowicie zamknie swoje granice w odpowiedzi na pojawienie się Omikrona. Premier Naftali Bennett zapowiedział, że zakaz potrwa 14 dni. Władze mają nadzieję, że w tym czasie pojawi się więcej informacji na temat skuteczności szczepionek na Covid-19 przeciwko Omikronowi. - Nasze robocze hipotezy są takie, że ten wariant jest już obecny w prawie każdym kraju – powiedziała minister spraw wewnętrznych Ajjelet Szaked. Według niej „szczepionki są skuteczne, chociaż nie wiemy jeszcze w jakim stopniu”.

Obywatele Izraela wjeżdżający do kraju, nawet zaszczepieni, będą musieli poddać się kwarantannie - zapowiedział Bennett. Zakaz wejdzie w życie w niedzielę o północy.

Z kolei Francja zdecydowała, że każdy obywatel, który miał styczność z osobą zakażoną wariantem Omikron, będzie podlegać kwarantannie, niezależnie od tego, czy jest zaszczepiona, czy nie. Wielka Brytania wprowadziła obowiązkowe testy dla wszystkich przyjezdnych oraz dziesięciodniową kwarantannę dla osób mających kontakt z zakażonym. Naczelny lekarz Anglii Chris Whitty poinformował, że obawy dotyczące mniejszej skuteczności szczepionek przy zakażeniu wariantem Omikron są uzasadnione.

Ze względu na nowy wariant wirusa kolejne państwa zawieszają też loty z południa Afryki. - Bardzo dużo wskazuje na to, że takie restrykcje zostaną wprowadzone, i to na poziomie unijnym - mówił w piątek w Radiu Zet, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

W wydanym w sobotę stanowisku zespół ds. Covid-19 przy prezesie Polskiej Agencji Nauk stwierdził, że „to co budzi niepokój w przypadku wariantu B.1.1.529 Omicron, to fakt, że w Republice Południowej Afryki w czasie zaledwie kilku dni stał się on wariantem większościowym, zastępując wcześniejszy wariant delta”. Zdaniem zespołu „należy przygotować się na zagrożenie, co w razie konieczności pozwoli na szybkie podjęcie zdecydowanych działań”.