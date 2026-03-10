Rzeczpospolita
Wystartował XXIV Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”

Redakcja rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji. Wyniki poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 15 czerwca.

Publikacja: 10.03.2026 15:54

Laureaci 23.edycji rankingu kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej"

Laureaci 23.edycji rankingu kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej”

Ewa Szadkowska

Rynek usług prawnych nieustannie się zmienia, ale jego niezawodny barometr jest wciąż ten sam – to Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”.

Zestawienie od lat dostarcza firmom i instytucjom, a także klientom indywidualnym, wiarygodnych informacji, kto jest w branży i w danej dziedzinie liderem, kto cieszy się zaufaniem, a w konsekwencji – komu warto powierzyć prowadzenie swoich spraw.

Publikacja wyników rankingu to także co roku jedno z najważniejszych wydarzeń środowiskowych. Dlatego nie dziwi, że liczba kancelarii zgłaszających swój udział systematycznie rośnie.

XXIV Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”. Kiedy odbędzie się gala?

Kto w tym roku znajdzie się w gronie najlepszych? Które kancelarie wyznaczają standardy na rynku? Które kancelarie wyznaczają standardy na rynku? Tego dowiemy się już 15 czerwca podczas uroczystej gali wręczenia nagród. Redakcja właśnie rozpoczęła nabór zgłoszeń.

Ranking składa się z kilku części. Jedna sklasyfikuje największe kancelarie w Polsce i w poszczególnych województwach według liczby prawników. Udział mogą wziąć kancelarie zatrudniające minimum pięciu prawników, w tym co najmniej czterech z uprawnieniami. W kolejnej wybierzemy wiodące firmy i prawników w kilkunastu dziedzinach prawa. Uwaga – uprzejmie proszę o zapoznanie się ze zmianami w regulaminie (pkt 8 informacji ogólnych), które dotyczą sposobu uzyskiwania rekomendacji.

Wyróżnimy również kancelarie obsługujące największe i najciekawsze transakcje 2025 r., a także te, które inwestują w innowacyjne rozwiązania czy też angażują się w działalność pro bono.

Zapraszam ponadto firmy do udziału w klasyfikacji „Nowe prawo”, skierowanej do podmiotów świadczących usługi prawne w formule direct oraz kancelarii specjalizujących się w jednym obszarze działalności: odszkodowania, windykacja, obsługa roszczeń frankowiczów. Kancelarie, które chcą uczestniczyć w rankingu, a nie dostały ankiety, prosimy o kontakt z redakcją na adres e-mail: ranking@rp.pl.

