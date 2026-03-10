Wystartował XXIV Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”

Rynek usług prawnych nieustannie się zmienia, ale jego niezawodny barometr jest wciąż ten sam – to Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”.

Zestawienie od lat dostarcza firmom i instytucjom, a także klientom indywidualnym, wiarygodnych informacji, kto jest w branży i w danej dziedzinie liderem, kto cieszy się zaufaniem, a w konsekwencji – komu warto powierzyć prowadzenie swoich spraw.

Publikacja wyników rankingu to także co roku jedno z najważniejszych wydarzeń środowiskowych. Dlatego nie dziwi, że liczba kancelarii zgłaszających swój udział systematycznie rośnie.

XXIV Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”. Kiedy odbędzie się gala?

Kto w tym roku znajdzie się w gronie najlepszych? Które kancelarie wyznaczają standardy na rynku? Które kancelarie wyznaczają standardy na rynku? Tego dowiemy się już 15 czerwca podczas uroczystej gali wręczenia nagród. Redakcja właśnie rozpoczęła nabór zgłoszeń.