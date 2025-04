Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów. Zgodnie z załącznikiem do obowiązującego aktu wykonawczego wynagrodzenie asystenta prokuratora wynosi od 5 do 8 tys. zł brutto w prokuratorach rejonowych i okręgowych oraz od 5,2 do 8 tys. zł brutto w prokuratorach regionalnych oraz Prokuraturze Krajowej. Jeśli zaś chodzi o starszych asystentów (można nimi zostać po przepracowaniu co najmniej dziesięciu lat na stanowisku asystenta), to dolne widełki zaczynają się od 5,2 tys. zł w rejonie, 5,4 tys. zł w okręgu oraz 5,6 tys. zł w prokuraturach regionalnych i PK. Górna granica, tak jak w przypadku asystentów, wynosi 8 tys. zł.

Resort sprawiedliwości proponuje, by minimalne wynagrodzenie asystentów, niezależnie od szczebla jednostki, wynosiło 6,5 tys. brutto, a starszych asystentów 8 tys. zł brutto. Przy czym górna granica dla tych pierwszych miałaby pozostać na tym samym poziomie, natomiast w przypadku starszych asystentów maksymalna płaca miałaby wynieść 9 tys. zł brutto (również niezależnie od jednostki).

Asystenci sędziów mają dostać więcej

Zdaniem środowiska, choć jest to krok w dobrym kierunku, to jednak niewystarczający. W pismach z uwagami, które spłynęły do resortu, przewija się postulat zrównania wynagrodzeń asystentów prokuratorów z płacami asystentów sędziów. A zgodnie z zawartym 17 lutego br. porozumieniem pomiędzy MS a stroną społeczną asystenci sędziego zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2024 roku otrzymali gwarancję wynagrodzenia w kwocie nie mniejszej niż 7,5 tys. zł brutto, a więc o 1000 zł więcej, niż proponuje się asystentom prokuratorów.

Do zadań asystentów prokuratorów należy m.in. sporządzanie projektów decyzji kończących postępowanie przygotowawcze, projektów decyzji procesowych związanych z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań, przesłuchiwanie świadków, dokonywanie oględzin etc.