– To, co kiedyś wydawało się pewne, już takie nie jest. Liderzy biznesowi nie mają możliwości podążania niewłaściwą drogą choćby przez jeden kwartał. Dlatego wymagają od szefów departamentów prawnych aktywnego doradztwa, ponieważ to oni posiadają wyjątkową wiedzę w skali każdego przedsiębiorstwa – stwierdził ekspert.

Jeden z paneli poświęcony był przyszłości rynku prawniczego w dobie rewolucji technologicznej. Uczestnicy panelu zastanawiali się nad wynikającymi z niej szansami i wyzwaniami. Agnieszka Kosowska, dyrektor ds. zarządzania i spraw korporacyjnych w Poczcie Polskiej, wskazała, że dla prawników, którzy często używają specjalistycznego, wręcz hermetycznego języka, przydatne mogą być narzędzia z zakresu AI pozwalające komunikować się w sposób bardziej przystępny. Wskazała jednak, że bez odpowiedniego przeszkolenia efekty stosowania nowych technologii mogą się wydawać niezadowalające.

Prawnicy lubię myśleć o sobie jako o innowacyjnej branży, ale właściwie są konserwatywni

Wątek ten kontynuowała Małgorzata Wojnowska, dyrektorka działu prawnego i compliance Grupy Żabka Polska, wskazując, że transformacja technologiczna działów prawnych wymaga też zrozumienia po stronie klienta. Kluczowe jej zdaniem wydaje się zapewnienie partnerstwa oraz czasu do wprowadzenia zmian. Dodała, że transformacja to nie tylko zmiany technologiczne, ale też zmiana roli prawnika – od ściśle doradczo-pomocniczej do bardziej partnerskiej, w której prawnicy pomagają wyznaczać drogi rozwoju dla biznesu. Także Renata Zalewska, dyrektor ds. prawnych w Microsofcie, wskazała, że nowe technologie pozwalają zaoszczędzić czas, dzięki temu prawnicy mogą stać się doradcami w bardziej ogólnym, strategicznym sensie – zamiast skupiać się na rutynowych zadaniach.

Polska to świetne miejsce do rozwoju prawnych innowacji

W kolejnym panelu dyskusyjnym eksperci skupiali się na roli Polski i szerzej, Europy Środkowo-Wschodniej, w trwającej zmianie technologicznej w branży prawniczej.

– To nie przypadek, że spotykamy się właśnie w Polsce. Nasz region jest doskonale umiejscowiony, by dostarczać usługi zarządzania projektami na dużą skalę, wspierać zespoły prawne i dużych klientów w ich ścieżce transformacji – wskazał Alec Gosiewski, dyrektor współodpowiedzialny za Legal Centre of Excellence w PwC. To jeden z powodów, dla których centrum dostarczania tych usług przez PwC znajduje się właśnie w Polsce, m.in. w Gdańsku – dodał.