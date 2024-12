Nagrali go w rozmowie z Marcinem Romanowskim. Prokurator może stracić posadę

– No wiesz, my na pewno odmówimy (wszczęcia śledztwa – red. Onet), bo ja tu nie widzę podstaw, żeby wszczynać postępowanie. To jest totalny "becep", czyli brak cech przestępstwa, prawda? I to będzie na 100 proc. odmówione u nas, ale sąd śródmiejski orzeka, jak orzeka – stwierdza w rozmowie prok. Romelczyk, cytowany przez Onet.

W trakcie rozmowy prokurator i ówczesny wiceminister naradzali się, w jaki sposób podejść do tego zawiadomienia. Umówili się m.in. na odpowiednie złożenie oficjalnego zapytania i odpowiedzi na nie między sobą.

– Powiem, żeby się zwrócili do ministerstwa, żeby udzielona została odpowiedź, i jak będziemy mieli tę odpowiedź pisemną od ciebie, to ja po prostu ją wykorzystam do tej decyzji – mówił prok. Romelczyk.

Jak informuje Onet, po opublikowaniu nagrań Adam Bodnar zdecydował o zawieszeniu prokuratora Romelczyka w wykonywaniu obowiązków służbowych na okres pół roku, który minął pod koniec listopada 2024.

Jak ustalił Onet, Romelczyk nie wróci jednak na razie do pracy.