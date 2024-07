Doradca podatkowy nie może donosić na podatnika. Ważny wyrok TK

W wydanym we wtorek wyroku Trybunał Konstytucyjny zajmował się przepisami ordynacji podatkowej, które zobowiązują doradców do ujawniania władzom skarbowym tzw. schematów podatkowych. Chodzi o scenariusze biznesowe, które wykorzystują ułatwienia przewidziane w prawie podatkowym. Skargę na te obowiązujące od początku 2019 roku przepisy złożyła Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Zarzuciła naruszenie szeregu przepisów konstytucji, w tym tych gwarantujących tajemnicę zawodową zawodom zaufania publicznego, a także prawo do prywatności i ochronę tajemnicy komunikowania się.

Doradca ma działać na rzecz praw klientów

Jak zauważył sędzia sprawozdawca Rafał Wojciechowski, wyrok nie oznacza niezgodności z konstytucją przepisów o schematach podatkowych jako takich (tego też domagała się KRDP). Trybunał zakwestionował jednak regulacje zobowiązujące doradców podatkowych będących współautorami schematów do informowania o nich władz skarbowych. – Zaskarżone przepisy nie spełniają konstytucyjnego standardu ochrony tajemnicy zawodowej, uniemożliwiają doradcom działanie na rzecz ochrony praw ich klientów – mówił sędzia.

We wniosku do TK samorząd doradców zauważył, że wprowadzenie obowiązku informowania o schematach podatkowych nie miało na celu – jak uzasadniał to ustawodawca – ograniczenia zjawiska prania pieniędzy ani przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, które to cele niewątpliwie służą ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Według KRDP, prawdziwym celem było gromadzenie przez organy państwa wiedzy dotyczącej działań podatników, którzy osiągają korzyści podatkowe. To z kolei jest sprzeczne się z konstytucyjną zasadą zbierania przez państwo tylko niezbędnych informacji o obywatelach.