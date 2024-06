Ranking kancelarii: Zmiana na szczycie, wielkie migracje i konsekwentne wzrosty

W klasyfikacji liczby prawników kancelarii, w tegorocznej edycji rankingu, nastąpiły spore zmiany w czołówce. Kancelaria Dentons, która była na szczycie naszych rankingów od 2011 roku (początkowo jako Salans), została zdetronizowana przez CMS Cameron McKenna. W pierwszej trzydziestce kancelarii nastąpiło też kilka innych istotnych przetasowań. Były one związane – podobnie jak w przypadku niedawnego lidera – z przechodzeniem zespołów prawników między kancelariami. Z kancelarii Dentons odeszło ponad 40 prawników. Stało się tak za sprawą rozstania się z tą kancelarią dotychczasowego partnera zarządzającego – Arkadiusza Krasnodębskiego. Wraz z nim odszedł zespół ekspertów do spraw rynku energii i zasobów naturalnych. Mecenas Krasnodębski zasilił szeregi międzynarodowej kancelarii Clyde.

Natomiast kancelaria CMS Cameron McKenna może się pochwalić stałym wzrostem liczby prawników. Wszystkich pracuje tam 226, z czego 139 to adwokaci i radcowie prawni. W ubiegłym roku te dane wynosiły odpowiednio 211 i 131. Gdyby nie zaburzenia kadrowe u głównego rywala, pewnie trudno by było firmie zarządzanej przez Andrzeja Pośniaka wskoczyć na najwyższe miejsce podium, bo Dentons w ubiegłorocznym zestawieniu miał 240 prawników na pokładzie. Niemniej jednak – jak to bywa we wszelkich zawodach – zwycięstwo osiąga się czasem za sprawą osłabienia rywali.

TABELA rankingowa — wyniki według zatrudnienia



Ogólne wyniki rankingu wskazują, że kancelarie wciąż nie narzekają na brak pracy i zwiększają zatrudnienie. Jednak w niektórych dochodzi do redukcji zespołów. Tak stało się z zespołem SSW Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy, gdzie liczba prawników spadła ze 125 do 106. Siódemka partnerów wraz ze swoimi zespołami odeszła do kancelarii Schoenherr. Spowodowało to, że SSW wypadło poza pierwszą dziesiątkę naszego zestawienia, plasując się na 14. pozycji.

Podobnie stało się w przypadku poznańskiej kancelarii Sowisło Topolewski, która przed rokiem i przed dwoma laty zajmowała 19. pozycję. W tegorocznym zestawieniu spadła na miejsce 27. Liczba prawników zmniejszyła się tam z 88 do 75.