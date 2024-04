Adwokaci i radcy padają ofiarami przemocy. Pokazało to międzynarodowe badanie

Wyzwiska, groźby, nękanie zarówno przez przeciwników, jak i byłych klientów – to częste doświadczenie polskich prawników. Z groźbami spotkało się łącznie ok. 40 proc. adwokatów i niemal co trzeci radca. Nękanie dotknęło zaś ponad połowy radców i 60 proc. adwokatów.