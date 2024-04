Rzecznik PK przypomniał, że w tym piśmie Bogdan Święczkowski „polecił do bezwzględnego stosowania” własną interpretację art. 168b kpk, przeciwstawiając ją uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego". - Prokurator krajowy Dariusz Korneluk uważa, iż polecenie to naruszało niezależność prokuratorów w sposób nieuprawniony. To prokurator powinien dokonywać interpretacji tego przepisu, przy uwzględnieniu jego treści, ale również posiłkując się dostępnym orzecznictwem, w tym uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2018r. Jest to decyzja prokuratora. Ma on prawo i obowiązek dokonywania własnych ocen prawnych w każdej prowadzonej sprawie — tłumaczy prok. Nowak.