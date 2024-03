Wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, które odbyły się 30 września 2023 r. przedstawiono i omówiono podczas wtorkowej konferencji ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i wiceminister Marii Ejchart podczas konferencji z dziekanami wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych.

Podsumowano egzaminy na aplikacje prawnicze 2023

Resort sprawiedliwości zauważa w komunikacie, że wyniki egzaminów są cennym źródłem informacji, pozwalającym dokonać statystycznej oceny jakości przygotowania do egzaminów przez uczelnie.

W 2023 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło 6058 studentów z 54 polskich uczelni (25 publicznych i 29 niepublicznych) i z 8 uczelni zagranicznych. Egzaminy zdało 3667 osób, czyli 60,5% kandydatów. Natomiast spośród 5716 absolwentów wydziałów prawa, którzy ukończyli studia w 2023 r. do egzaminów przystąpił 2542 osoby. Jak zauważa MS, oznacza to, że zainteresowanie absolwentów aplikacjami od kilku lat kształtuje się na podobnym poziomie, przystępuje do nich około 40-44% absolwentów wydziałów prawa.

Która uczelnia najlepiej przygotowuje do egzaminu na aplikacje prawnicze

Z opublikowanych danych wynika, że najlepsze rezultaty osiągnęli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 80,8%. Drugi wynik uzyskali studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,1%). Kolejne miejsca w klasyfikacji zajęli absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (71%) i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (69,1%). Spośród uczelni z mniejszą liczbą studentów najlepsze wyniki osiągnęły osoby, które ukończyły Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Aż 67,7% spośród nich pozytywnie zdało egzamin — podaje MS.