Stanowiska te objęli prokuratorzy Michał Ostrowski i Tomasz Janeczek. Po ich powołaniu Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro ma w sumie ośmiu zastępców.

Kim są nowi zastępcy?

Jak wynika z informacji na stronie Prokuratury Krajowej, Michał Ostrowski (rocznik 1973) ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i zaraz potem rozpoczął aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze. W 2001 r. został powołany na stanowisko prokuratora tej prokuratury. Pod koniec 2002 r. został zastępcą szefa tej jednostki. W 2006 r. awansował do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, w której szybko został zastępcą szefa. Następnie pełnił funkcję Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu.

Już w listopadzie 2007 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu. Równocześnie dalej, do 2008 r., kierował dolnośląskimi jednostkami prokuratur okręgowych: we Wrocławiu i w Jeleniej Górze. Następnie wykonywał obowiązki w Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu.

W marcu 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Krajowej, a następnie został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej. Jako Dyrektor Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej zajmował się koordynacją spraw tzw. „dzikiej reprywatyzacji” i mafii VAT-owskich.