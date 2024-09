Strefa prawna i faktyczna, czyli Wody Polskie jedno, a samorządy drugie

Inaczej sprawę przedstawiają same Wody Polskie. Departament Komunikacji i Edukacji Wodnej w odpowiedzi na nasze pytania poinformował, że w ramach wykonywania zadań ustawowych realizowane są prace utrzymaniowe – na samych wodach (zgodnie z art. 226 prawa wodnego) oraz na urządzeniach wodnych (art. 188). Zadania te, w zależności od właściciela mogą być realizowane przez Wody Polskie, ale także przez samorządy oraz użytkowników wód, co wynika wprost z wykonywania praw właścicielskich przez jednostki i podmioty. Dodano ponadto że: „Podział obowiązków w zakresie odprowadzania wód opadowych przebiega między sferą prawną należącą do organów Wód Polskich, a sferą faktyczną spoczywającą na władzach samorządowych”.

- Samorządowcy nie patrzą więc na przepisy prawa, tylko na potrzeby życia i w związku z tym podejmują odpowiednie decyzje. Całodobowe dyżury urzędników to działania pozorne – tłumaczy Leszek Świętalski. - Efektywnym rozwiązaniem jest zaś dystrybucja worków z piaskiem, nie czekanie aż przyjdzie fala powodziowa, ani na polecenia władz krajowych. Cieszy, że samorządy biorą sprawy w swoje ręce. Przepisy prawa to jedno, a zdrowy rozsądek i poczucie odpowiedzialności to druga sprawa. Bo w przypadku katastrofy ciężko wytłumaczyć, że ustawa nie pozwalała uruchomić jakichś środków – dodaje.

Prawo wodne nie reguluje natomiast obowiązków jednostek samorządu terytorialnego dotyczących odprowadzania wód opadowych. Wody Polskie w ustawie z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne nie są obarczone żadnymi obowiązkami w zakresie odbioru i odprowadzania wód opadowych. Jedynie na podstawie art. 397 w zw. z art. 14 oraz art. 389 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy – Prawo wodne, organy Wód Polskich udzielają pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub urządzeń wodnych. Mogą być one ujęte w systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.