Dnia 28 lipca w Wenezueli odbyły się wybory prezydenckie. Od tego czasu mieszkańcy Wenezueli stoją w opozycji do Nicolasa Maduro, socjalistycznego dyktatora, który konkurował z popieraną przez obywateli Marią Coriną Machado.

Zatrzymanie Marii Oropezy: prawniczka sprzeciwiała się wenezuelskiemu dyktatorowi

Jedną z opozycjonistek wobec działań dyktatora Maduro jest Maria Oropeza, 30-letnia prawniczka, aktywistka polityczna oraz członkini Ladies of Liberty Alliance, międzynarodowej organizacji, której misją jest rozwijanie przyszłych liderek w zakresie filozofii liberalnej i libertariańskiej. Członkinie organizacji działają na rzecz wolności w swoich krajach na wielu kontynentach, tj. Afryka, Azja, Europa, Ameryka Północna oraz Ameryka Południowa, angażując się w różnorodne inicjatywy edukacyjne, społeczne i wolontariackie. Uczestniczą w konferencjach naukowych, protestach, marszach, a niektóre członkinie LOLA w Urugwaju działają również w rządzie.

Maria została nielegalnie zatrzymana w swoim domu w stanie Portuguesa o godzinie 21:30 czasu wschodniego (EST) we wtorek, 6 sierpnia 2024 roku, przez policję. Zatrzymana opublikowała całe zdarzenie na swoich mediach społecznościowych, a dokładniej na live na platformie Instagram.

Co może być powodem zatrzymania Marii Oropezy? Najprawdopodobniej jej działalność polityczna i społeczna. Maria przez 14 lat współpracowała z różnymi środowiskami i organizacjami, jest koordynatorką stanową Vente Portuguesa, członkinią takich organizacji jak Youth and Democracy in the Americas czy Cedice Libertad.