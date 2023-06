Jan Maria Jackowski: PiS jak dotąd nie znalazł odpowiedzi na marsz 4 czerwca

Natomiast już teraz widać, że w tej sprawie po prostu przesadzono – w sensie prawnym, ale też merytorycznym. Przez osiem lat rządów PiS były różne instytucje, które na mocy ustawowej w swoim profilu działania mają zwalczanie właśnie tego typu zjawisk, jakimi są wpływy obcych państw na terytorium RP. I co te służby robiły?

Ta komisja była tak pomyślana, żeby uprawdopodobnić tezy propagandowe, które w mediach kontrolowanych przez obóz rządzący od lat są w stosunku do niektórych polityków upowszechniane, że w gruncie rzeczy działali w interesie Federacji Rosyjskiej, a nie w interesie państwa polskiego. To na razie jest propaganda. Natomiast konkretne decyzje administracyjne wydane przez taką komisję miałyby za zadanie uprawdopodobnić te tezy.

Komu ta komisja może służyć i kogo ona może wzmocnić? Czy rzeczywiście są realne szanse, że ona oczyści życie polityczne?

Niestety, w moim głębokim przekonaniu ta komisja nie wyjaśni wszystkich wątpliwości. Bardzo nad tym ubolewam, ponieważ należę do tych polityków, którzy uważają, że te sprawy powinny być merytorycznie rozstrzygnięte, bo dają asumpt do formułowania zarzutów w polityce krajowej, a być może są również źródłem nacisku i szantażu ze strony ośrodków zagranicznych. Dla bezpieczeństwa państwa jest to sprawa o fundamentalnym znaczeniu. Natomiast sposób, w jaki spróbowano to rozwiązać, prowadzi do tego, że może się to zamienić w jakąś farsę czy groteskę i ośmieszyć samą ideę zbadania związków między Federacją Rosyjską a niektórymi politykami, i tego, czy w jakiś sposób Rosja nie wpływała na decyzje, które polscy decydenci podejmowali. To jest naprawdę bardzo groźne, że mamy do czynienia z próbą być może zneutralizowania na długie lata możliwości wyjaśnienia tych kwestii.

Co z 800+ i programami socjalnymi, które proponuje PiS? Mają szansę jeszcze zwiększyć poparcie dla obozu władzy?

Jest takie stare powiedzenie, że kto szybko daje, dwa razy daje. Już na początku roku, w lutym bodajże, spekulowano, czy będzie zwiększenie wysokości tego świadczenia. I było ostre dementi różnych przedstawicieli obozu władzy, że rząd nic takiego nie planuje. Później nagle ta sprawa się pojawiła. Z kolei Donald Tusk powiedział, że w takim razie sprawdza – zróbmy to, jak najszybciej tylko się da, bo należy to traktować jako rewaloryzację, czyli coś, co wynika z obiektywnych przyczyn ekonomicznych, inflacji, jaką mamy w Polsce.