Przedstawiciele południowokoreańskiej armii podają, że załogi dwóch myśliwców KF-16 uczestniczących w ćwiczeniach w sposób niewłaściwy zrzuciły po cztery bomby MK-82 każdy poza poligonem o 10:04. Siły Powietrzne Korei Południowej prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Zapewniają też, że zapłacą za wyrządzone zniszczenia.



Pocheon znajduje się ok. 40 km na północny-wschód od Seulu, w pobliżu ufortyfikowanej granicy z Koreą Północną.



Armie Korei Południowej i USA przygotowują się do corocznych ćwiczeń wojskowych

Na zdjęciach udostępnionych przez agencję prasową News1, mających pochodzić z miejsca zdarzenia, widać poważnie uszkodzony dom, wokół którego rozrzucony jest gruz.



Ćwiczenia żołnierzy z USA i Korei Południowej w rejonie miasta Pocheon odbywają się w związku z przygotowaniami do corocznych ćwiczeń armii obu krajów, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu. W ćwiczeniach, odbywających się ok. 25 km od granicy z Koreą Północną, bierze udział ok. 160 jednostek sprzętu wojskowego, w tym czołgi K2, haubice samobieżne K55A1, śmigłowce Apache i myśliwce F-35.