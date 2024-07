Areszt dla pijanego kierowcy bmw. Zabił 12-latka, nie wyraził skruchy

Jak ustaliło Radio ZET, 26-letni mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Z relacji policjantów wynika, że kierowca bmw podczas wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w grupę rowerzystów znajdującą się na chodniku. Okazało się, że miał prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kierowca przyznał się spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu

- Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu. Nie wyraził skruchy – powiedział rozgłośni rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Grozi za to do 12 lat więzienia.

Przeprowadzenie czynności z zatrzymanym 26-latkiem było możliwe dopiero w sobotę wieczorem, po wytrzeźwieniu sprawcy. W trakcie przesłuchania mężczyzna potwierdził, że pamięta przebieg wypadku. – Opisał to, co się wydarzyło — relacjonował w rozmowie z RMF FM prokurator Skiba.

Dodał, że obecnie prokuratura nie planuje postawienia zarzutów innym osobom. Wcześniej pojawiały się informacje, że do odpowiedzialności może zostać pociągnięta osoba, która pożyczyła 26-latkowi auto.