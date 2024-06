Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w niedzielę wieczorem wybuchł pożar w XIX-wiecznym pałacu Stolbergów. Państwowa Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze zabytkowego budynku przed godziną 21.00. Budynek doszczętnie spłonął.

Reklama

Pożar pałacu Stolbergów we Wrocławiu. Z ogniem walczyło 19 zastępów straży pożarnej

„W dniu 16 czerwca 2024 r. o godz. 20:36 Dyżurni we Wrocławiu przyjęli zgłoszenie o pożarze opuszczonego budynku Pałacu Stolbergów przy ul. Pęgowskiej 1c we Wrocławiu” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku przez KM PSP we Wrocławiu.

Na miejscu zdarzenia działania prowadziło aż 19 zastępów straży pożarnej, w tym zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatów średzkiego i trzebnickiego.

Budynek całkowicie spłonął – pozostały po nim jedynie zewnętrzne mury. KM PSP we Wrocławiu zaznacza, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. "Trwają działania gaśnicze przy pożarze pustostanu. Obiekt cały objęty ogniem" - przekazano w niedzielę przed godziną 22.00. Działania straży pożarnej miały trwać całą noc, jednak najważniejsze czynności zakończono po godzinie piątej.