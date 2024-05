Jak informuje RMF FM, do tragicznego wypadku doszło przed godziną 7.00 rano w miejscowości Chlebowo w gminie Gryfino w województwie zachodniopomorskim.

Reklama

Wypadek na trasie S3. Ciężarówka spłonęła, nie żyje kierowca

Na drodze S3 niedaleko Szczecina zderzyły się aż trzy pojazdy – dwa autobusy i pojazd ciężarowy, który w wyniku zdarzenia się zapalił. „Wczesnym rankiem na autostradzie doszło do tragicznego wypadku. Na pasie awaryjnym stały dwa autobusy, z których jeden uległ awarii. Kierowca ciężarówki, próbując ominąć nieruchome pojazdy, zahaczył oba autobusy, co doprowadziło do utraty kontroli nad pojazdem i zjechania do rowu. Następnie ciężarówka stanęła w ogniu” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku przez profil Polskie Służby.

We wszystkich pojazdach, które brały udział w incydencie, podróżowali tylko kierowcy. Mężczyzna, który prowadził ciężarówkę, niestety nie przeżył wypadku. Poszkodowani zostali także obaj kierowcy autobusów. Ich stan ma być ciężki. „Niestety, kierowca ciężarówki zginął na miejscu, spłonął żywcem w pożarze. Obaj kierowcy autobusów zostali poważnie ranni i są w stanie ciężkim; zostali przetransportowani do szpitala śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ze Szczecina i Gorzowa” – czytamy.