Katastrofa w Baltimore: Zawieszono akcję ratunkową po zawaleniu się mostu (WIDEO)

Policja ma nadzieję, że nurkowie wznowią akcję w środę, która nie będzie już jednak akcją ratunkową - nurkowie będą próbować wydobyć zwłoki ofiar katastrofy.



Do zawalenia się części mostu w Baltimore doszło po tym, gdy pływający pod banderą Singapuru kontenerowiec Dali, uderzył w jeden z filarów wspierających most u ujścia rzeki Patapsco ok. 1:30 nad ranem czasu lokalnego we wtorek.



Po uderzeniu długie na ok. 2,5 km przęsło mostu niemal natychmiast zawaliło się, a znajdujące się na nim samochody i robotnicy spadli z kilkudziesięciu metrów do lodowatej wody.



W czasie akcji ratunkowej udało się wydobyć z wody dwie żywe osoby, z których jedna trafiła do szpitala. Zarówno uratowani, jak i sześciu zaginionych, to robotnicy, którzy naprawiali w nocy nawierzchnię mostu.



Jakie konsekwencje będzie miała katastrofa w Baltimore?

Do katastrofy doszło w związku z awarią zasilania na statku, o której załoga kontenerowca poinformowała wcześniej. Dzięki temu władze Baltimore wstrzymały ruch na moście, dzięki czemu udało się uniknąć większej tragedii.