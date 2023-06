Zderzenie tankowców i wyciek paliwa na jednej z największych rzek w Rosji. Kapitan był pijany

Do wypadku doszło w poniedziałek 12 czerwca w pobliżu miejscowości Aleksiejewsk. O szczegółach zdarzenia w mediach społecznościowych poinformował gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobzew.

Gubernator podał, że w zderzeniu brały udział dwie jednostki - jedna była naprawiana w porcie, druga przewoziła benzynę. W wyniku zderzenia doszło do uszkodzenia zbiorników, w których znajdowało się ok. 100 ton paliwa AI-92, najczęściej używanego w Rosji.

Kobzew przekazał, że według wstępnych informacji do rzeki przedostało się od 60 do 90 ton benzyny. Plama minęła już kilka miejscowości. Mieszkańcy zostali ostrzeżeni, by nie korzystali z wody z rzeki do własnych potrzeb i by nie poili tą wodą zwierząt.

Służby wszczęły dochodzenie. - Rano odbyłem nadzwyczajne posiedzenie komisji ds. sytuacji nadzwyczajnych - przekazał gubernator dodając, że omówiono kwestię likwidacji skutków zderzenia dwóch tankowców na rzece Lenie.