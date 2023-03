Do wypadku z udziałem 3000-tonowego statku badawczego Petrel doszło w środę w doku w dzielnicy Leith w stolicy Szkocji.

Szkockie pogotowie ratunkowe przekazało, że 15 osób trafiło do szpitali, a 10 pomocy medycznej udzielono na miejscu zdarzenia. W związku z incydentem na teren portu wysłano m.in. pięć ambulansów i trzy jednostki ratownictwa medycznego.

Na zdjęciach z miejsca wypadku widać statek przechylony na prawą burtę pod kątem 45 stopni. Radny z okręgu Leith, Adam McVey (Szkocka Partia Narodowa, SNP) poinformował, że do wypadku doszło na skutek silnego wiatru.

Brytyjskie media podały, że Petrel to statek badawczy o długości 76 metrów, który w przeszłości należał do nieżyjącego już współzałożyciela Microsoftu, Paula Allena. Według BBC, jednostka była zacumowana od 2020 roku.

Wcześniej statek używany był do poszukiwania wraków położonych na dużych głębokościach, w tym do odnalezienia ciężkiego krążownika USS Indianapolis, który został storpedowany przez japoński okręt podwodny i zatonął 30 lipca 1945 roku po dostarczeniu elementów bomby atomowej Little Boy do bazy Tinian. Wrak krążownika odkryto na głębokości 5,5 km.