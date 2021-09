Do zdarzenia doszło ok. godz. 23:15 czasu lokalnego. Dwusilnikowy samolot L-410 leciał z Irkucka do Kazaczinskoje. Maszyna awaryjnie lądowała w tajdze kilka kilometrów od docelowego lotniska, 500 km od Irkucka.

Reklama

Na pokładzie znajdowało się 16 osób. Pierwsze doniesienia mówiły, że wszyscy przeżyli katastrofę, ale część pasażerów została uwięziona we wraku.



Czytaj więcej Wypadki Rosja: Wybuch w budynku w mieście pod Moskwą. Ściana wieżowca runęła W wieżowcu w mieście Nogińsk w obwodzie moskiewskim doszło do wybuchu. Budynek został poważnie uszkodzony, zawaliła się część zewnętrznej ściany. Zginęły dwie osoby, wśród rannych są dzieci.

Rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowało później, że zginęły cztery osoby - dwóch członków załogi i dwóch pasażerów. Pozostali podróżujący samolotem odnieśli obrażenia, w przypadku ośmiu osób określane jako średnie lub ciężkie.



Agencja Interfax podała, powołując się na wstępne ustalenia służb, że przed próbą lądowania załoga zgłosiła awarię techniczną. Do awaryjnego przyziemienia doszło w czasie odchodzenia na drugi krąg.



Reklama

Gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobzew przekazał, że władze regionalne zapewnią pomoc rodzinom ofiar i rannych.