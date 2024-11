Polacy na szarym końcu pod względem zarobków w Unii Europejskiej. Nowe dane Eurostatu

Eurostat, czyli Europejski Urząd Statystyczny (ang. European Statistical Office), jest urzędem Komisji Europejskiej utworzonym w 1972 roku. Jego siedzibą jest Luksemburg. Jeden z głównych obszarów jego działalności to przygotowywanie prognoz i analiz statystycznych dotyczących terenów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Eurostat podał najnowsze dane o zarobkach w Unii Europejskiej

7 listopada Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące wysokości zarobków w Unii Europejskiej. Raport obejmuje dane za 2023 rok dla pracy w pełnym wymiarze godzin.

W 2023 roku w Unii Europejskiej – zgodnie z danymi Eurostatu – średnie roczne wynagrodzenie pracowników wyniosło 37 863 euro. Oznacza to wzrost w stosunku rok do roku o 6,5 proc. (w 2022 roku wynagrodzenie to wyniosło 35 638 euro).

We wszystkich państwach Unii Europejskiej w 2023 roku nastąpił wzrost średniej rocznej pensji w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Jedynym wyjątkiem jest tutaj Szwecja, w której średnie roczne wynagrodzenie w 2022 roku wyniosło 46 436 euro, natomiast w 2023 roku spadło do 44 619 euro.