Prezeska banku centralnego mieszka u rodziców. Nie stać jej na mieszkanie

Szefowa banku centralnego zdradziła również, że zachowała kontakt ze „zwykłym” życiem, chodząc regularnie na zakupy, które robi na popularnych w dawnej stolicy Turcji targach. Podczas zakupów zwraca ona uwagę na to, na co zwraca uwagę przeciętny turecki konsument.

- Patrzę na ceny ziemniaków, czerwonego mięsa i mleka na targu. Chleb, mleko i paliwo mają poważny wpływ na inflację – twierdzi Erkan.

Prezeska banku centralnego zarabia w Turcji 161 tys. lir tureckich brutto (ok. 22 100 zł). Płaca minimalna wynosi w tym kraju 11402 liry miesięcznie (ok. 1565 zł). Według niektórych analityków czynsze wzrosły w Turcji w ciągu roku o 117 proc. przy inflacji sięgającej ok. 70 procent rocznie.