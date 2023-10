Kaczyński: Tusk nie nadaje się do władzy

- Każdy głos na opozycję, a więc głos na Koalicję Obywatelską, ale także na inną partię opozycyjną, to jest w gruncie rzeczy głos na Donalda Tuska, na jego premierostwo. Widzieliście go państwo podczas debaty (w TVP - red.) - roztrzęsiony, w istocie biedny człowiek, który tak się nadaje na premiera mniej więcej, jak ja do skoku wzwyż - powiedział Jarosław Kaczyński.

"Tyko Tusk! Donald Tusk!" - krzyknął ktoś ze zgromadzonych. - No właśnie, (Tusk - red.) ma ciągle zwolenników, ale to nie zmienia faktu, że ten moment, to był ten moment, w którym można było pokazać całej Polsce, że on po prostu do władzy się nie nadaje - dodał prezes PiS.



Wybory 2023. Kto wygra? Najnowszy sondaż

Najnowszy sondaż IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej" pokazuje, że PiS może liczyć na 33,5 proc. poparcia. Miesiąc temu było to 33,2 proc. Koalicja Obywatelska ma 28 proc. poparcia - formacja, na czele której stoi Donald Tusk, zyskała 2 pkt proc.

Kolejne miejsca w sondażu zajmują: Trzecia Droga (10,9 proc., wzrost o 0,6 pkt. proc.), Lewica (10,1 proc., bez zmian) i Konfederacja (9,2 proc., spadek o 0,2 pkt proc.).