Piechna-Więckiewicz o Szydło radzącej "zaciśnij zęby i głosuj na PiS": Rada prosto z serca

- Na pewno wielu mieszkańców okręgu płocko-ciechanowskiego ma konserwatywne poglądy. Ale widzę też jak zmienia się stosunek Mazowszan do rządów Zjednoczonej Prawicy, również do Konfederacji. Myślę, że wiele osób dostrzega, np. rolnicy, że Zjednoczona Prawica nie wywiązywała się z obietnic - mówiła Piechna-Więckiewicz.



Paulina Piechna-Więckiewicz: Mieszkańcy powiatu sochaczewskiego przeciw CPK

- Bardzo wielką kwestią związaną z CPK i z tzw. szprychami (chodzi o linie kolejowe prowadzące do CPK - red.), które miałyby przechodzić m.in. przez miejscowości w powiecie sochaczewskim, wiele osób jest przeciwko inwestycji CPK, my jako Lewica również. Tam jest wielu mieszkańców, którzy są przeciwko temu pomysłowi i Zjednoczonej Prawicy, która prze do przodu z tym pomysłem - dodała.



Ziemia mazowiecka jest bardzo różnorodna. Na każde miejsce w Polsce trzeba patrzeć w sposób indywidualny Paulina Piechna-Więckiewicz, kandydatka Nowej Lewicy do Sejmu

- To jest kwestia oczywiście kobiet, bo w całej Polsce będą głosować kobiety, które już wiedzą jaki jest stosunek Zjednoczonej Prawicy do nich samych, do ich córek, do ich sióstr - przekonywała też.



- To co jest najtrudniejsze w Polsce i polskiej polityce to to, by współuczestniczyć w historii, ale przede wszystkim dawać przestrzeń wszystkim, którzy zamieszkiwali tę ziemię - mówiła też o przywiązaniu mieszkańców jej okręgu wyborczego do tradycyjnych wartości kandydatka na posła.