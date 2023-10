Rzeczniczka partii Razem mówiła również o Konfederacji. - To była nasza odpowiedzialność, żeby mówić o tym, czym jest Konfederacja. To nie jest uśmiechnięty pan Mentzen, który mówi o wolności, tylko siła polityczna, która tę wolność chce zabrać – chociażby kobietom - powiedziała. - Chce wsadzać kobiety do więzienia za aborcję. To siła, która zwiększa uprzedzenia, siła mocno nacjonalistyczna, antykobieca i antyrównościowa. Jak się popatrzy ma sondaże, to wydaje mi się, że cześć ludzi, którzy byli zainteresowani Konfederacją, przejrzeli na oczy. Mówienie o tym, że to niezwykle ważne, aby Konfederacja nie była na podium, było bardzo potrzebne - dodała Olko.

Rzeczniczka partii Razem: Ludzie są zmęczeni polaryzacją

Jak powiedziała Dorota Olko, „sondaże pokazują, że Lewica przoduje jako partia drugiego wyboru”. - Czyli jakiś czas temu byli ludzie, którzy nie głosowali na Lewicę, ale rozważali ten wybór. To się wydaje niemożliwe, ale naprawdę dostawałam wiadomości od kobiet, które głosowały na PiS, ale na tej ostatniej prostej mają dość - stwierdziła. - W badaniach widzimy, jak ludzie są zmęczeni polaryzacją i powiązaną z nią brutalną, polityczną walką między dwoma plemionami. To bardzo zniechęca w ogóle do śledzenia polityki. Ci ludzie zaczynają teraz na ostatniej prostej rozważać i często wybierają głos za czymś nowym - podkreśliła.

Zdaniem rzeczniczki partii Razem, „teraz powinniśmy skupiać się na maksymalnej mobilizacji”. - Ten wynik – jak pokazuje większość sondaży – jest bardzo na styk. Nawet, jeśli PiS będzie miało najwięcej głosów, to przejdziemy przez ten pierwszy konstytucyjny krok, ale wierzę, że ostatecznie to opozycja będzie miała większość i realną misję tworzenia rządu - powiedziała. - Wtedy zacznie się ten najważniejszy moment – moment rozmawiania o naszych priorytetach, kompromisach - zaznaczyła Olko.