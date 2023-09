Włodzimierz Czarzasty: Kto nie przedarł się przez mur na granicy z Białorusią mógł kupić wizę za 1500 euro

- Ta kampania wyborcza idzie w jakieś takie klimaty zupełnie niespodziewane. Jesteśmy w strefie Schengen. Strefa Schengen polega również na tym, że każde z państw może czasowo na okres od 6 miesięcy do 2 lat wprowadzać określone ograniczenia, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli jest napływ większy, z różnych względów, osób, które trzeba sprawdzać, to można te mechanizmy wprowadzać. Nie jest to nic zaskakującego - odpowiedział lider Lewicy.



- Jest jednak pewna granica: jeżeli zasady Schengen są łamane, jeżeli jest taka sytuacja, że są w sposób niekontrolowany sprzedawane wizy, tak jak to w Polsce się działo, to w tym momencie można zastosować radykalne metody - dodał nawiązując do afery wizowej w Polsce.



A co z zapewnieniami PiS, że w całej sprawie mowa o wątpliwościach przy wydaniu zaledwie 268 wiz?



- Ale co mają mówić? Za trzy tygodnie są wybory. Te wybory ze strony PiS-u są warte każdego kłamstwa. Czy PiS ma twardy dowód, że ma 268 wiz sprzedanych na lewo? Jest na stronach internetowych MSZ (informacja) o kilkuset tysięcy osób wpuszczonych. Przecież są dowody na to, że była taka sytuacja, jeśli ktoś nie przedarł się przez mur na granicy bialorusko-polskiej mógł 800 km dalej kupić sobie za 1 500 euro wizę bez żadnej kontroli. To jest korupcja, bez względu na to co ten Ziobro opowiada, kłamczuch. Mówią, że Polska jest bezpieczna - no jak jest bezpieczna, jak wpuszczali ludzi bez żadnej kontroli? - pytał.



- Jakiś terrorysta może kupić sobie za 1 500 euro wizę - mówił też Czarzasty.