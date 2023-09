Sondaż: Kto powinien zostać premierem rządu opozycji?

Respondenci nie mają raczej wątpliwości co do tego, że to Koalicja Obywatelska powinna obsadzić fotel premiera, jeśli opozycji uda się wygrać z PiS. Uważa tak co najmniej 45,2 proc. badanych. Problem w tym, że nie bardzo wiadomo, kto miałby tę funkcję pełnić.

Reklama

Dwóch najbardziej znanych polityków PO cieszy się identycznym poparciem wśród badanych, w kontekście misji utworzenia rządu. Zarówno Donald Tusk, jak i Rafał Trzaskowski otrzymali po 22,7 proc. głosów. Reszta polityków opozycji nie ma szans w tym starciu. Kolejny na liście Szymon Hołownia uzyskuje 4,6 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz – 3,7 proc., Włodzimierz Czarzasty – 1,5 proc., Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Barbara Nowacka i Adrian Zandberg notują wyniki poniżej 1 proc.

Sondaż: Donald Tusk faworytem do urzędu premiera wśród wyborców opozycji

Należy pamiętać, że jest to wskazanie liczone wśród całego elektoratu – także PiS i Konfederacji. Kto zatem byłby premierem, gdyby decydowali tylko wyborcy opozycji demokratycznej, czyli KO, NL i TD?

Rzeczpospolita

W tej grupie na prowadzenie wychodzi Donald Tusk – popiera go 43 proc. zwolenników opozycji, a 39 proc. wskazuje Rafała Trzaskowskiego. Innych opozycyjnych polityków dzieli od tej dwójki potężny dystans: Władysława Kosiniaka-Kamysza wskazało 6 proc., Włodzimierza Czarzastego – 3 proc., a po 2 proc. Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk i Szymona Hołownię.