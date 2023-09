Krzysztof Brejza ujawnia zdjęcia, które są "najbardziej strzeżoną tajemnicą państwa PiS"

W sprawie wystrzału z granatnika w Komendzie Głównej Policji toczy się śledztwo w którym komendant główny policji ma status pokrzywdzonego.



Po incydencie w Komendzie Głównej Policji opozycja domagała się dymisji komendanta głównego.



Krzysztof Brejza w grudniu 2022 roku: Gdyby pocisk się uzbroił doszłoby do tragedii

W grudniu 2022 roku Krzysztof Brejza, w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem mówił o incydencie w Komendzie Głównej: "Dopiero po 30 godzinach opinia publiczna poznała prawdę o tym, co zdarzyło się, a otoczenie komendanta przyjęło strategię bardzo wschodnią, zamiatania sprawy i próby przykrycia tego, zyskując przy tym wsparcie prokuratury usłużnej PiS-owi".

Jest taktyczna gra na czas, jest to robione przez układ po to, aby uzgodnić wspólną wersję i zminimalizować ryzyko, żeby komendant (Jarosław Szymczyk) poniósł odpowiedzialność karną - mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem senator Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Brejza.

- W ciągu pierwszej godziny po tym wydarzeniu przez rząd powinien zostać generał zdymisjonowany. A po słowach ministra (Mariusza) Kamińskiego, że generał jest pokrzywdzonym, to minister Kamiński powinien być zdymisjonowany przez premiera. W demokratycznym państwie próba zamiatania tak groźnej sprawy pod dywan skończyłaby się dymisjami. Przypomnę, że tylko cudem doszło do podziurawienia stropu, ponieważ nie doszło do uzbrojenia głowicy. Wystarczyłoby, żeby generał strzelił w okno, pocisk przebiłby okno, uzbroił się po 15 metrach lotu i mógłby trafić w pobliski punkt przedszkolny, szkołę podstawową czy liceum. W tej części Mokotowa budynków użyteczności publicznej jest mnóstwo. Po uzbrojeniu pocisk wywołałby ogromną eksplozję i śmierć - niestety - kilkudziesięciu osób. Gdyby doszło do uzbrojenia w Komendzie Głównej Policji, zginęliby policjanci - mówił też wówczas senator.