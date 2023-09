Kosiniak-Kamysz: Zatrzymamy niekontrolowany napływ zboża, malin z Ukrainy

- Propozycje płynące z Brukseli od PiS-owskiego komisarza (Janusza) Wojciechowskiego są horrendalnie głupie i niszczące polskie rolnictwa. W obliczu wojny chcą ograniczać produkcję rolną? My mówimy coś zupełnie innego - stwierdził.



Następnie Kosiniak-Kamysz przedstawiał "gwarancje Trzeciej Drogi dla rolnictwa". - Po pierwsze: zatrzymanie niekontrolowanego napływu zboża i innych produktów, w tym owoców miękkich z Ukrainy - mówił.



Wieś musi zachować swój gospodarki i gospodarny charakter. Wieś musi pozostać wsią Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL

- Nie zgadzamy się na budowę nowej oligarchii na Ukrainie, nie zgadzamy się na takie traktowanie, że solidarność nie jest dwukierunkowa: my bardzo dużo dajemy, a z drugiej strony nie ma takiej odpowiedzi - dodał.



Kosiniak-Kamysz mówił, że wystosował list do szefowej KE Ursuli von der Leyen, aby rozwiązać problem napływu do Polski żywności z Ukrainy. Jak tłumaczył trzeba przedłużyć embargo, ale też wprowadzić system kaucyjny i skup interwencyjny na poziomie UE oraz zorganizować pomoc (żywnościową) dla krajów afrykańskich, by ograniczyć migrację do UE.