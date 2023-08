Kto wygra wybory? Ile mandatów zdobędzie opozycja? Bukmacherzy wytypowali

Na ten moment notowania u bukmacherów zdecydowanie faworyzują pozostanie PiS przy władzy. Choć PiS ma nikłe szanse na zdobycie ponad połowy mandatów, to najwyraźniej wynik ten zakłada wyciąganie posłów wchodzących z list opozycji i przewagę, jaką partii rządzącej daje fakt, że kandydata na premiera wskazuje prezydent.

PiS mógłby ponadto skorzystać, w sytuacji gdyby jedna z list opozycyjnych znalazła się pod progiem. Co zaskakujące, obstawiający wierzą też w zdolności koalicyjne PiS – za najbardziej prawdopodobną uznają koalicję z Konfederacją, a w dalszej kolejności z częścią lub całością Trzeciej Drogi.

Na co najwyżej 25 proc. oceniają szanse, jakie na tekę premiera ma lider opozycji Donald Tusk (ledwie kilkuprocentowe szanse na to miałby mieć Rafał Trzaskowski, a jeszcze mniejsze – liderzy mniejszych ugrupowań opozycyjnych). Do takich scenariuszy z dużym sceptycyzmem podchodzi jednak prof. Flis, według którego opozycja centrowo-liberalna ma spore szanse zdobyć sejmową większość, a do utrzymania władzy PiS nie wystarczy nawet scenariusz, w którym jej się to nie uda.

– Jeśli opozycja będzie miała ponad 50 proc. mandatów, to sprawa jest prosta – premierem będzie lider zwycięskiego ugrupowania, czyli Donald Tusk. W opowieści o przekupywaniu posłów nie wierzę, bo w sejmikach udało się to tylko na Śląsku z radnym Wojciechem Kałużą, a siła przyciągania PiS będzie się zmniejszać wraz z jego słabnącą pozycją – zauważa prof. Flis.

Zdaniem politologa języczkiem u wagi nie zostanie Konfederacja, i to nie tylko dlatego, że może być jej trudno dowieźć obecne poparcie do wyborów (sugeruje to wyższa skłonność młodszych wyborców do zmian preferencji, co widać na przykładzie Kukiz’15 z 2015 r.). Albo jej wyborczy wynik podkopią spekulacje o powyborczej współpracy z PiS, albo będzie ona im zaprzeczać, czyniąc poparcie przez nią obecnego obozu rządzącego dużo mniej prawdopodobnym.