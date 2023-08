- To nie jest żadna próba ucieczki - dodał.

Dopytywany czy potwierdza, że Kaczyński wystartuje z list w okręgu kieleckim, Kownacki odparł: "Ja nie układam list kieleckich".

- Kaczyński wie, że przegra i nie chce dołożyć do przegranej swojej partii osobistej porażki z Tuskiem. PIS znajduje się w totalnej defensywie. Kaczyński ucieka przed debatą, nie przystępuje do osobistego starcia z Donaldem Tuskiem w Warszawie. To jest tchórzostwo - oceniła z kolei posłanka KO, Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Kto zamiast Jarosława Kaczyńskiego na czele listy PiS w Warszawie? Włodzimierz Czarzasty: Słyszałem, że Marek Suski

Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy zauważył z kolei, że "trzy razy PKW złożyła na ręce marszałkini Sejmu wniosek o zmianę okręgów wyborczych", aby dopasować liczbę mandatów w poszczególnych okręgach do ich aktualnej liczby mieszkańców. - Trzy razy nie zostało to poddane pod głosowanie. Marszałek Sejmu nie zrobiła tego. Dlaczego? Bo wtedy opozycja miałaby więcej głosów, PiS miałby mniej głosów. To manipulacja i świństwo wobec ludzi - stwierdził.