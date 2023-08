Sondaż: Jak Michał Kołodziejczak na listach KO wpłynie na jej wynik wyborczy?

16 sierpnia Koalicja Obywatelska ogłosiła, że na jej listach wyborczych znajdzie się m.in. Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, który ma otwierać listę KO w Koninie.

Michał Kołodziejczak na listach KO. "Usiąść do stołu z ludźmi o innych poglądach"

- Łączymy się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było po drodze, z ludźmi, którzy mają na różne sprawy inne poglądy niż ja. Ale mają to samo przekonanie co większość Polek i Polaków. Wiedzą, że żeby przywrócić wartości, w Polsce potrzebna jest realizacja celu - a tym celem, tą drogą do odnowienia Rzeczpospolitej jest odsunięcie PiS-u i Kaczyńskiego od władzy - mówił Donald Tusk przedstawiając listy KO.

Wcześniej na listy Trzeciej Drogi Kołodziejczaka i jego Agrounię chciał zaprosić PSL - ale nie zgodziła się na to Polska 2050, współtworząca z PSL koalicyjny komitet wyborczy.

Oprócz Kołodziejczaka na listach KO mają znaleźć się też inni działacze Agrounii.